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حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي يعبرون عن امتنانهم للقيادة الرشيدة

حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي يعبرون عن امتنانهم للقيادة الرشيدة (وام)
2 يوليو 2023 00:59

مكة المكرمة (وام) 

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أعرب حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي من موظفي وموظفات الدوائر الحكومية بالإمارة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام دولة الإمارات، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وأولياء العهود بمناسبة عيد الأضحى، وقدموا عظيم الشكر على توجيهاتهم واهتمامهم ودعمهم لحجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي. 
وأعرب عدد من موظفي وموظفات حكومة دبي من أعضاء بعثة الحج الرسمية عبر تسجيل صوتي لهم على «إنستجرام» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي/ iacaddubai @/ عن التهنئة وفرحتهم وسعادتهم الغامرة بأداء فريضة الحج وما تتضمنه من الروحانية وطمأنينة النفس والشعور بالراحة والخشوع والتضرع لله سبحانه وتعالى، مثمنين دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على المتابعة المستمرة وعلى تسخير كافة الجهود لخدمة أفراد البعثة، داعين الله أن يتقبل منهم الطاعات. 
من جانبه، طمأن الدكتور محمد سهيل المهيري رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي أهالي حجاج البعثة الرسمية بأن جميع الحجاج بخير وسلام.

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