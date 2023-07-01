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حجاج أسر الشهداء يعودون إلى أرض الوطن

خلال استقبال أول فوج من الحجاج من أسر الشهداء (وام)
2 يوليو 2023 00:59

أبوظبي (وام)

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عاد، أمس، عدد من ذوي الشهداء إلى أرض الوطن بيمن الله ورعايته بعد أدائهم مناسك الحج ضمن حملة نظمها مكتب شؤون أسر الشهداء بالتنسیق مع الهیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف.
تأتي هذه الحملة السنویة التي ینظمها مكتب شؤون أسر الشهداء تنفیذاً لتوجیهات القیادة الرشیدة في إطار برامج متكاملة ينفذها بهدف توفیر كل أشكال الرعایة والاهتمام والتمكين لأسر وذوي شهداء الوطن الأبرار.
وقال الشیخ خلیفة بن طحنون بن محمد آل نهیان، مدیر تنفیذي مكتب شؤون أسر الشهداء: «نحرص في كل مرة على تطوير خدماتنا والارتقاء بها وتعزيز سبل الراحة للحجاج من ذوي الشهداء وتمكينهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بكل راحة ويسر»، مشيداً بجهود فريق العمل الذي حرص على متابعة أدق تفاصيل المشاركين بالحملة وتلبية احتياجاتهم كافة بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة بدءاً من لحظة التسجيل مروراً برحلة المغادرة وانتهاء برحلة العودة إلى أرض الوطن سالمین غانمين.
ودعا الشیخ خلیفة بن طحنون بن محمد آل نهیان، الله عز وجل أن یتقبل من زوار بیته الحرام حجهم وعبادتهم وأن یتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن یسكنهم فسیح جناته.
من جهتهم أعرب عدد من ذوي وأسر الشهداء المشاركین في حملة الحج لهذا العام عن شكرهم وتقدیرهم للقیادة الرشيدة على مبادراتها المستمرة ومتابعتها الحثيثة لشؤونهم في مختلف نواحي الحياة وتیسیر أداء هذه الفریضة المباركة، مشیدین بجهود مكتب شؤون أسر الشهداء في تقدیم الدعم لهم أثناء أدائهم شعائر الحج.

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