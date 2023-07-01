جامعة دبي تبدأ قبول طلبات منح باسم حمدان بن راشد

دبي (الاتحاد)

بدأت جامعة دبي قبول طلبات المنح الدراسية من الطلبة المتفوقين، الكاملة للعام الأكاديمي الجديد، ضمن منحتها السنوية التي قررتها باسم المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتأتي هذه المنح، وعددها 3 منح دراسية كاملة، وفاءً وتخليداً لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني، لا سيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية، إضافة إلى مساهماته السخية والمتميزة مع جامعة دبي ودعم الطلبة المتعسرين سنوياً، من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.

وأعلنت الجامعة فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين، وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في هذه المنح وغيرها من المنح التي تقدمها سنويا.

عيسى البستكي

وتقدم الجامعة على نفقتها الخاصة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين والذين حصلوا على معدل 98 في المائة وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، هندسة الكهرباء والاتصالات، والقانون.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي»، ويشرفها تسميتها باسم منحة «الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة كل عام ولمدة أربع سنوات أكاديمية لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.

وهنأ الدكتور البستكي أبناءه وبناته طلبة الثانوية العامة على نجاحهم وتفوقهم برغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم، ورحب بهم في رحاب جامعة دبي.

وقال: إن الجامعة والتي تستعد لقبول واستقبال طلبتها في عامهم الأكاديمي الجديد 2023 تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها، وأنها طرحت عدداً من البرامج الجديدة هذا العام، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة لدولة الإمارات لاستشراف المستقبل، وملاءمة هذه البرامج والتخصصات مع احتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل، والمعتمدة جميعها من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الاعتمادات الأكاديمية الدولية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى وتعمل دائماً على استقطاب الطلبة المتميزين من جميع الجنسيات، وفي هذا الإطار خصصت منحاً دراسية كاملة للطلبة المواطنين للدراسة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات، وحسومات للطلبة المتفوقين، إضافة للعديد من المنح لفئات مختلفة.