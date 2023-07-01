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قريباً.. افتتاح شاطئ البطين للسيدات

قريباً.. افتتاح شاطئ البطين للسيدات
2 يوليو 2023 00:59

هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أن أعمال التطوير لشاطئ البطين للسيدات قاربت على الانتهاء، وسيتم افتتاح الشاطئ خلال الصيف.
ويعزز مشروع تطوير شاطئ البطين للسيدات من مستوى البنية التحتية في الموقع عبر توفير مساحات مجتمعية مبتكرة وعصرية لتلبية احتياجات فئات المستخدمين كافة، ليعكس التزام دائرة البلديات والنقل بوضع متطلبات سكان الإمارة كمحور أساسي في استراتيجياتها وعملياتها كافة، من خلال إعادة إحياء وتطوير المناطق في أبوظبي، وتطوير المزيد من الخيارات المميزة للوجهات الترفيهية للسيدات، اللاتي يشكلن عنصراً مهماً في التنمية المستدامة للمجتمعات ودفع عجلة التطور في الإمارة.
وتغطي الأعمال التطويرية للشاطئ مساحة 36.580 قدماً مربعة، تتضمن إضافة مرافق أساسية ومطعم ومقاه ومساحة مُكيفة مخصصة للصلاة، بالإضافة إلى متجر خاص للسيدات داخل الشاطئ يوفر أهم الخيارات من المشتريات، إلى جانب تطوير مسار مخصص للتمارين الرياضية والجري بطول 500 متر، وصالة رياضية داخلية، وأخرى خارجية، وكذلك العديد من المرافق الرياضية المختلفة مثل، ملعب لكرة الطائرة، وملعب لرياضة البادل، ومسبح، بالإضافة إلى مرافق خدمية أخرى، مثل غرف تبديل للملابس، وغرف للاستحمام، وغيرها من المرافق التي تعزز تجربة السيدات الشاطئية، مع توفير خصوصية تامة لهنّ.

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أعمال تطويرية
تتضمن الأعمال التطويرية لشاطئ البطين للسيدات أيضاً، إضافة حديقة مخصصة للأطفال، تشمل معدات خاصة، ومساحة لممارسة رياضة القفز «ترامبلوين»، وغيرها من الألعاب ذات الجودة العالية، والآمنة للأطفال. 
وأكدت البلدية أن مشروع تطوير شاطئ السيدات يشكل إضافة مهمة إلى محفظة العاصمة الغنية بالوجهات الترفيهية، وليشكل وجهة مميزة للسيدات تتسم بالخصوصية التامة. وسيكون الشاطئ أحد أفضل الوجهات الترفيهية المخصصة للسيدات في إمارة أبوظبي، ليستمتعنّ بمرافق مميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

بلدية أبوظبي
شاطئ البطين
شاطئ البطين للسيدات
البطين
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