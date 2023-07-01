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عودة طلائع مبتعثي «برنامج زايد للحج 2023»

عودة طلائع مبتعثي «برنامج زايد للحج»
1 يوليو 2023 22:13

أكدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن موسم الحجّ لهذا العام كان ناجحاً بكل المقاييس، سواء من حيث جودة الخدمات المقدمة لحجّاج برنامج «زايد للحج 2023» أو بأداء المناسك بكل سهولة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل الإجراءات كافة، وتذليل جميع العقبات.
جاء ذلك بمناسبة عودة أول وفود مبتعثي برنامج زايد للحج 2023، اليوم السبت، من الأراضي المقدسة بعد إتمامهم أداء مناسك وشعائر الحج، وذلك عبر مطار أبوظبي الدولي.
وعبر الحجّاج المستفيدون من البرنامج، التابع لـ «مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، عن امتنانهم لمكرمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واهتمام القيادة الرشيدة ورعايتها التي مكنتهم من أداء فريضة الحجّ، معربين عن سعادتهم بقضاء المناسك بكل سهولة ويسر.
كما عبروا عن امتنانهم لهذه الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها المؤسسة، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها في توفير كل الإجراءات والتسهيلات وتنسيقها المستمر منذ بداية الرحلة حتى نهايتها مع كل الحملات ومتابعة أدائها وتواصلها مع الحجّاج.

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وأكد الدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة، أن الحجّ هذا العام كان ميسراً ومنظماً، حيث إن اللجنة الإدارية تمكنت من توفير كل الاحتياجات اللازمة من خدمات وإرشادات ومتابعات ومحاضرات توعية وصحية ودينية قبل أداء الفريضة وخلالها، ما أسهم في التفرغ لأداء المناسك.
ولفت إلى أن موسم الحجّ لهذا العام سجل نجاحاً كبيراً من حيث التنظيم، إلى جانب التزام الحجاج بالتعليمات والقوانين المنظمة. كما ثمّن مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة أدوار الشركاء في إنجاح البرنامج، ومنها وزارة الخارجية، وسفارات الدولة في الخارج. وأشار الزعابي إلى وصول أول وفود البرنامج إلى أرض الوطن، اليوم السبت، عبر مطار أبوظبي الدولي مع توالي باقي الرحلات عبر مطارات الدولة المختلفة خلال اليوم وغدٍ.
يعد برنامج زايد للحج الأول من نوعه الذي يعمل على تيسير أداء فريضة الحج لغير القادرين من ذوي الدخل المحدود، ويستفيد من هذا البرنامج سنوياً 600 مواطن إماراتي من محدودي الدخل و400 مستفيد من خارج الدولة.

المصدر: وام
الحجاج
برنامج زايد للحج
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
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