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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
1 يوليو 2023 17:53

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً نهاراً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:52 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والثاني عند الساعة 07:42.
ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:26 والثاني عند الساعة 20:01، والجزر الأول عند الساعة 14:57 والثاني عند الساعة 02:59.

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المصدر: وام
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