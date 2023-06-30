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الإمارات

وزير التجارة الفرنسي: الإمارات ستقدّم نسخة ناجحة من «COP 28»

أوليفييه بيشت (وام)
1 يوليو 2023 01:44

باريس (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكد معالي أوليفييه بيشت، وزير التجارة الفرنسي، أن بلاده ودولة الإمارات مقتنعتان ومتفقتان على ضرورة تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة تسارع وتيرة مخاطر الاحتباس الحراري في العالم، وأن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين في مجال الطاقة الخالية من الكربون.
وقال الوزير الفرنسي إن فرنسا والعالم على قناعة تامة بأن الإمارات ستقدّم نسخة ناجحة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي تستضيفه بمدينة «إكسبو دبي»، خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف: «نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، مقتنعون قناعة تامة، بضرورة تسريع التحول الطاقي، لمواجهة مخاطر الاحتباس الحراري التي تسير بوتيرة متسارعة أيضاً، وكذلك لأن الكوارث الطبيعية المرتبطة بتقلبات المناخ تتسارع هي الأخرى في كثير من مناطق العالم».
وأردف: «هذا الوضع البيئي يجعلنا أكثر جرأة وإصراراً في قراراتنا لتسريع التحول الطاقي، ولذلك تجمع الإمارات وفرنسا الكثير من المشاريع في العديد من المجالات، ومن بينها الهيدروجين، والأمر ذاته ينطبق على مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، لتوليد الطاقة الخالية من الكربون التي تمثل طاقة المستقبل».
وحول العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، قال معالي أوليفييه بيشت، إنها قوية، وإنه سيقوم بزيارة قريبة للدولة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به، مضيفاً أن الفرنسيين معجبون جداً ومبهورون بالإمارات، وينظرون إليها كبلد يمنحهم أرضية لتحقيق الكثير من النجاحات، وهو أمر يخدم السياحة والأعمال.

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