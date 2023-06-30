سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس تشيلي

سانتياغو (وام)

قدّم محمد سعيد النيادي، أوراق اعتماده إلى فخامة غابرييل بوريك رئيس جمهورية تشيلي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة سانتياغو، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية تشيلي، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء، وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب السفير محمد سعيد النيادي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية تشيلي وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.