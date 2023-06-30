دبي تسجل زيادة في معدل التحاق الطلبة

دبي (الاتحاد)

سجَّلت مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 8 في المئة العام الأكاديمي الحالي 2022- 2023، وذلك بحسب تقرير حول بيانات قطاع التعليم العالي الدولي في دبي، والذي أشار إلى احتضان الإمارة لـ 30 مؤسسة تعليم عالٍ دولية تجتذب أكثر من 30 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى 169 جنسية وثقافة ويستفيدون من 618 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات، يأتي ذلك تأكيداً لمكانة دبي كوجهة إقليمية ودولية مفضلة للتعليم والتعلُّم في قطاع التعليم الجامعي وتعزيزاً لثقة الجامعات الدولية بجودة الخيارات التعليمية المتنوعة في الإمارة. وقال الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تشير هذه البيانات التي يتضمنها تقرير أبرز بيانات التعليم العالي في دبي 2022/2023 عن الطلبة وعن مؤسسات التعليم العالي وأعضاء الهيئة التدريسية، إلى مدى نمو وتنوع الفرص التعليمية لهذا القطاع الحيوي في دبي، ويبرهن على أن هذا القطاع يمضي بخطى متسارعة تواكب مكانة دبي كوجهة دولية جاذبة للتعليم والتعلم».