شرطة أبوظبي تكرّم «حراس الأمن» بالمدارس

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، مبادرة «كفيتو ووفيتو»، وتضمنت توزيع هدايا على حراس الأمن في عدد من المدارس، تكريماً وتحفيزاً لهم على جهودهم المتميزة في تنظيم حركة السير والمرور والنظام داخل المدارس والحفاظ على الأمن.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، أن المبادرة تأتي تقديراً لجهود حراس الأمن بمختلف مدارس أبوظبي، ودورهم الريادي في التعاون مع شرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والسلامة، وتثميناً لدورهم الفعال في تنظيم حركة السير والمرور في المدارس بالفترة الصباحية والمسائية، إلى جانب الاهتمام بتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وعبَّر حراس الأمن في المدارس عن سعادتهم للمبادرة الإنسانية التي تركت أثراً في نفوسهم، ورفعت معنوياتهم نحو الأعمال الرائدة التي ينفذونها في خدمة المجتمع.