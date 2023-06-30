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سفارة الإمارات لدى باريس تدعو المواطنين للحذر

سفارة الإمارات لدى باريس تدعو المواطنين للحذر
1 يوليو 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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أهابت سفارة الدولة في باريس المواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات، مؤكدة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.
وكتبت السفارة في تغريدة على «تويتر»: «تهيب سفارة الدولة في باريس المواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات»، مضيفة: «نؤكد على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي».
وبدأت الشرطة الفرنسية إخلاء ساحة الكونكورد الشهيرة في وسط العاصمة باريس من المحتجين، أمس، بعد أن بدأت فيها مظاهرة من دون تخطيط مسبق، وسط اضطرابات في أنحاء البلاد نجمت عن مقتل شاب برصاص الشرطة.
وأضافت الشرطة في بيان: «عملية الإخلاء جارية في ساحة الكونكورد».

فرنسا
الإمارات
باريس
مظاهرات فرنسا
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