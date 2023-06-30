الإمارات تجدد الدعوة لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات، أمس، التأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا والسعي الدؤوب من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام، داعية إلى اتخاذ خطوات متسقة من قبل الأطراف كافة، تحفها المسؤولية والشفافية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بنقل الأسلحة.

وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول الحالة في أوكرانيا: «إن الحرب قد اجتاحت أوكرانيا على مدار 16 شهراً، ولا يمكننا أن نستمر في دائرة الاقتراب من حافة الكارثة، والتراجع في اللحظة الأخيرة فقط»، مضيفة إن الأزمة في أوكرانيا المستمرة منذ 16 شهراً، تسببت في مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وتسببت في خسائر تقدر بمليارات الدولارات في البنية التحتية الحيوية. وأوضحت، في البيان الذي أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن جيلاً من الأسر تغير إلى الأبد، لافتة إلى أن الأطفال ينشأون وسط الصدمات النفسية.

ونوّهت إلى أن حقول أوكرانيا الخصبة التي كانت تغذي مئات الملايين حول العالم قد تحولت إلى ساحات معركة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هذه الأزمة قد تكون أوروبية من حيث الموقع الجغرافي، فإنها بالتأكيد تشكل مصدر قلق عالمي.

وحذرت من تداعيات عميقة على مستقبل أوروبا وحول العالم، لاسيما في ضوء التأثير على الاقتصاد العالمي وعلى التجارة في المواد الأولية والطاقة والغذاء.