«كهرباء دبي» ترعى إنشاء قاعة رياضية علاجية بمركز المشاعر الإنسانية

دبي (وام)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، رعايتها إنشاء قاعة علاجية رياضية في مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي، لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للأطفال من أصحاب الهمم في مجالات التأهيل الحركي والوظيفي والذهني. وقدمت الهيئة المعدات والأجهزة اللازمة لضمان توفير برنامج علاجي متكامل، يتوافق مع احتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، حيث شارك أكثر من 30 متطوعاً من موظفي الهيئة في تجهيز القاعة لاستقبال روادها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تحرص على تعزيز نسبة سعادة المجتمع عبر دعمها أصحاب الهمم والتي وصلت في عام 2022 إلى 94%، من خلال إطلاق وتشجيع المبادرات والبرامج المجتمعية الهادفة إلى تعظيم مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وترسيخ انخراط أبنائها بصورة إيجابية في محيطهم، وذلك في إطار التزام الهيئة بتحقيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي...مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

من جانبها، عبّرت الدكتورة نادية خليل الصايغ، المدير العام، المؤسس لمركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، عن بالغ سعادتها وامتنانها لهذا التعاون المثمر مع «واحدة من أهم الجهات الحكومية المسؤولة مجتمعياً».

وأشادت الدكتورة الصايغ بأجواء الألفة والمحبة التي ظهرت جلياً على المتطوعين من موظفي الهيئة، ما يؤكد الاهتمام الكبير والراسخ الذي توليه لأصحاب الهمم، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعظيم مشاركة ودمج هذه الفئة المهمة في المجتمع.