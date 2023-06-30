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"شؤون الحجاج" يوزع 180 ألف وجبة على روح الشيخ زايد في مكة والمشاعر

توزيع وجبات على روح الشيخ زايد في مكة والمشاعر
30 يونيو 2023 19:09

واصل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات توزيع أكثر من 180 ألف وجبة من الطعام على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
يأتي هذا التوزيع في المشاعر المقدسة استكمالا للتوزيع الذي استهله المكتب في المدينة المنورة على ضيوف الرحمن من حجاج العالم بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ليصبح مجموع عدد الوجبات أكثر من 200 ألف وجبة.
وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أن فرق العمل باشرت هذا العام توزيع الوجبات على ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض مع مراعاة ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء.
وثمن الكعبي جهود القيادة الرشيدة ومتابعتها لتعزيز مبدأ العمل الخيري والإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

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المصدر: وام
مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات
توزيع وجبات
مكة المكرمة
المشاعر المقدسة
محمد مطر الكعبي
زايد بن سلطان
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