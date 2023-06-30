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أنور قرقاش: تنسيق المواقف الجماعية يبقى الخيار الأفضل لتبني آليات فعالة لحماية قيمنا ومعتقداتنا

أنور قرقاش: مشاعر الغضب المحتقنة لمواجهة الفعل الإجرامي المتمثل بإحراق القرآن الكريم في السويد رد فعل طبيعي
30 يونيو 2023 13:01

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تنسيق المواقف الجماعية يبقى الخيار الأفضل لتبني آليات فعالة لحماية قيمنا ومعتقداتنا.

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وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أن التعبير عن مشاعر الغضب المحتقنة لمواجهة الفعل الإجرامي المتمثل بإحراق القرآن الكريم في السويد رد فعل طبيعي، إلا أن تنظيم الجهود وتنسيق المواقف الجماعية يبقى الخيار الأفضل لتبني آليات فعالة لحماية قيمنا ومعتقداتنا وتحصين مجتمعاتنا من القيم الهجينة التي يسعى البعض إلى نشرها عالمياً»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنور قرقاش
الإمارات
القرآن الكريم
السويد
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