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الأزهر يحيي الموقف المشرف للدولة رداً على انتهاكات السويد بحق المصحف الشريف

الأزهر يحيي الموقف المشرف للدولة رداً على انتهاكات السويد بحق المصحف الشريف
30 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (وام)

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وجَّه الأزهر الشريف تحية إجلال وتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها المشرف من الانتهاكات السويدية في حق المصحف الشريف، واستدعائها سفير السويد وتقديم مذكرة احتجاج رسمية.
وأعرب الأزهر الشريف، في بيان أمس، عن تقديره لهذا الموقف المشرف، داعياً في الإطار ذاته إلى استنهاض الهمم للدفاع عن المصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وتشجيع الدول الإسلامية لاتخاذ مواقف مماثلة وواضحة للتعبير عن رفض مثل هذه القرارات التي لن تؤدي إلا لمزيد من التعصب والكراهية وبث الفتن والشرور.
ودعا الأزهر للاستفادة من هذه المواقف الإسلامية والعربية المشرفة في التأثير على الرأي العام العالمي، ووضع حد لفوضى الحريات، وديكتاتورية الفوضى التي لا تمارس إلا حينما يتعلق الأمر بمقدسات ورموز المسلمين.

الأزهر الشريف
الإمارات
السويد
المصحف الشريف
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