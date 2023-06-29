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الإمارات

حجاج الدولة يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق (رويترز)
30 يونيو 2023 01:17

مكة المكرمة (الاتحاد)

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حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

يواصل ضيوف الرحمن من حجاج دولة الإمارات، اليوم، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ضمن مناسك الحج، بكل يسر وهدوء ومرونة.
‏وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن من الدولة منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة بتوفير كل سبل الراحة التي ساهمت في أداء الحجيج لمناسكهم في أجواء إيمانية ويسر.
‏وثمَّن الدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال توفير كل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن.

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