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أبوظبي.. وجهات ترفيهية تشهد إقبالاً جماهيرياً

أبوظبي.. وجهات ترفيهية تشهد إقبالاً جماهيرياً
30 يونيو 2023 01:18

هالة الخياط (أبوظبي)
شهدت مراكز التسوق التجارية والمدن الترفيهية في مدينة أبوظبي إقبالاً من قبل الأسر والأطفال، مستفيدين من البرامج التي تضمنتها والفعاليات الترفيهية التي وفرتها للأطفال منذ الصباح الباكر.
وخصصت المراكز التجارية مساحات للعروض الفنية الحية والتراثية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال المفعمة بالمرح للزوار الصغار.

وشهدت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال في مراكز التسوق، إقبالاً كبيراً من الأسر للترفيه عن أطفالها، حيث تنافست المراكز لاستقطاب أكبر عددٍ من الأطفال بتنظيم المسابقات الترفيهية، وتقديم الهدايا والجوائز والعروض.
وشكلت مدن ياس الترفيهية، ممثلة في (عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وولد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي) مقصداً للعديد من العائلات، لما تقدمه من أجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تمنح الضيوف أوقاتاً عائلية مميزة.

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وشهدت الشواطئ والحدائق في مدينة أبوظبي وضواحيها، إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والزوار، خلال ثاني أيام عيد الأضحى، خاصة خلال ساعات ما قبل غروب الشمس، وحتى ساعات متأخرة من الليل، استمتاعاً بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية.
وجذبت الألعاب الموجودة في الحدائق والمتنزهات الأطفال إليها للاستمتاع بأجواء العيد، ولاقت ملاعب كرة القدم والسلة الموجودة في الحدائق إقبالاً لافتاً من الشباب ممن مارسوا هواياتهم الرياضية.

وكان للرياضات المائية والشاطئية حضورها أمس، حيث اتجه عدد كبير من الجمهور إلى الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى شاطئي الحديريات والبطين.
واستمر أمس توافد المضحين إلى المسالخ التي خصصتها بلدية مدينة أبوظبي لاستقبال الجمهور. فيما اتجه بعضهم إلى التطبيقات الذكية للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، حيث وضعت البلدية خيارين أمام الجمهور للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، منها التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، من خلال تطبيقات: (ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات، حلال، وحلال مزارعنا)، أو من خلال زيارة مسالخ (الوثبة، بني ياس والشهامة).

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