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دبي.. لوحة جمالية في العيد

فرق الفنون الشعبية تستقطب الجمهور في المراكز التجارية (تصوير: حسن الرئيسي وإحسان ناجي)
30 يونيو 2023 01:17

سامي عبد الرؤوف (دبي) 
واصلت دبي الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وسط فعاليات وأنشطة وأجواء احتفالية دينية واجتماعية وترفيهية، وإقبال غير مسبوق من الجمهور ومختلف شرائح المجتمع على الاستمتاع بأجواء وعطلة العيد.  وتنوعت الفعاليات والأنشطة والاهتمامات في اليوم الثاني للعيد، حيث عمت الفرحة جميع أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم، ليكون العيد مناسبة للجميع للفرح والسرور وفرصة يستمتع بها الجميع. وشهدت مراكز التسوق والوجهات الرائدة والحدائق وشواطئ دبي، حضوراً كبيراً ووجوداً من مختلف فئات المجتمع وشرائحه العمرية، وسيطرت الأجواء العائلية والخروجات الجماعية سواء للأسر أو الأصدقاء، علاوة على أنشطة الحفلات الفنية والموسيقية.

وتتضمن فعاليات وأنشطة العيد في دبي عروضاً فنيّة وتراثيّة، والموسيقى الحية التقليدية في مراكز التسوق وذلك ما بين الساعة 4 عصراً و10 مساء، حيث قامت العديد من المراكز التجارية بعمل تخفيضات وتنزيلات في الأسعار لجذب الزوار والراغبين في الشراء.  وتضمنت مظاهر العيد في دبي، الكثير من أشكال الزينة والتي غطت الطرقات والشوارع، بالإضافة إلى بيوت المواطنين، واتخذت أشكالاً بديعة وجميلة، خاصة ما تزينت به الطرقات من الزينة التي قامت بتركيبها بلدية دبي، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي. 
خيارات متعددة 
تتيح الإجازة الطويلة التي تمتد حتى يوم الأحد المقبل، مجموعة من الخيارات أمام الأسر والأفراد، حيث تشكل مراكز التسوق والمدن الترفيهية والشواطئ والحدائق في إمارات الدولة كافة أبرز الوجهات المتوقع ارتفاع الإقبال عليها خلال عطلة العيد.

وشهد ثاني أيام عيد الفطر، احتفالات وعروضاً فريدة في مختلف أنحاء المدينة، مع أنشطة وتجارب متنوّعة ترضي الجميع، كما تتوهج الأضواء والألعاب النارية في كل مكان، فيما يجتمع أفراد العائلات والأصدقاء معاً في أجواء العيد الفريدة. 
وشجع الطقس الذي يعتدل بعد الرابعة عصراً، الكثير من العائلات على ارتياد الحدائق، حيث فتحت حدائق دبي أبوابها أمام زوارها، من الثامنة من الصباح الباكر، ومن بين الحدائق التي شهدت توافد أعداد كبيرة: الصفا، زعبيل، الممزر، مشرف، الخور، منذ ساعات الصباح الباكر، وازدادت الأعداد عصراً وحتى قرابة منتصف ليل أمس. وقامت بلدية دبي، بتعقيم كل المرافق وتجهيزها، وزعت الكمامات على الموظفين، مع التدريب الجيد على توفير شروط السلامة والتعامل مع الحالات الواردة، كما سهلت إجراءات الدخول والتوافد إلى الحدائق. فيما شهدت شواطئ دبي، توافد الكثير من عشاق السباحة والاستمتاع بالأجواء المشمسة، وسط حضور عائلي وشبابي واضح على مختلف الشواطئ، خاصة الممزر والجميرا.

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خدمات إسعافية 
وفي هذه الأثناء، تؤدي الطواقم الطبية والشرطية دورها بشكل احترافي وتقدم جهوداً كبيرة، فعلى سبيل المثال، تطبق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خطة متكاملة لتغطية الأحداث والفعاليات المهمة وجميع مناطق دبي بوحدات إسعافية متطورة. 
استمرارية الأعمال 
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن ساعات العمل في جميع المنشآت الصحية التابعة لها بما فيها المنشآت الطبية الموجودة في دبي، موضحة أن الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في منشآتها الصحية تواصل تقديم الرعاية الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة والممارسات العالمية، حرصاً منها على تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين خلال عطلة عيد الأضحى، والتي تبدأ بعطلة يوم عرفة.

وأكدت المؤسسة أن أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لها ستستمر بتقديم خدماتها على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وخلال اليوم الثاني من العيد قدمت خدماتها من 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، أما في اليوم الثالث (اليوم)، فستقدم جميع عيادات الأسنان التابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدماتها من 8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً إلا في مركز المنامة الصحي.
أما بالنسبة لمراكز الأسنان التخصصية، فقدمت خدماتها من 7:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً، وستفتح أبوابها للمتعاملين خلال اليوم الثالث (اليوم) من الساعة 7:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.  فيما أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبي، مواصلة مركز سعادة المتعاملين الموجود في مطار دبي الدولي مبنى 3 (صالة القادمين) تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، فيما يعمل مركز سعادة المتعاملين في العوير طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.

العيد
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عيد الأضحى
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