الشارقة.. فرحة العيد في المتنزهات ومراكز التسوق

لمياء الهرمودي (الشارقة)

شهدت المراكز التجارية والأسواق في إمارة الشارقة إقبالاً واضحاً من قبل الجمهور، خاصة من قبل الأطفال لشراء الألعاب والهدايا والحلويات المفضلة لديهم بالعيديات التي حصلوا عليها من أقاربهم، كما شهدت الأماكن الترفيهية عدداً كبيراً من الزوار، وأعرب عدد من الزوار عن فرحتهم بالعيد السعيد، وتبادلوا التهاني بعيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى تفضيلهم لقضاء الأوقات في الأماكن الترفيهية، والاستفادة من العروض الترويجية المميزة التي تقدمها المحال التجارية والمطاعم خلال العيد، لتقضي الأسر أوقاتاً ممتعة خلال الإجازة.

ودعت إدارة بلدية مدينة الشارقة أولياء الأمور إلى ضرورة الابتعاد عن شراء الألعاب النارية، لخطورتها الكبيرة على الأطفال، وحذرت من استخدامها، وأشارت البلدية إلى أن فرق التفتيش ستقوم بتشديد الرقابة على المحلات والبقالات لمنع بيع وتداول الألعاب النارية لما تسببه من إزعاج وأذى للسكان، وما تشكله من خطر على سلامة الأفراد، خصوصاً الأطفال، لاحتوائها على مواد خطرة ومتفجرة، لذا تمنع البلدية بيعها وتنظم حملات تفتيشية مستمرة لضمان عدم انتشارها وحظر بيعها.

وأوضحت البلدية أن حدائق مدينة الشارقة تستقبل الزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، في حين يستقبل منتزه الشارقة الوطني زواره من الساعة 9 صباحاً حتى 11 مساءً، وبذات التوقيت تفتح حديقة الرولة أبوابها أمام الجمهور، وذلك لأفراد المجتمع الذين يفضلون قضاء أجواء العيد في الأماكن المفتوحة.

وفي حالة وجود أي بلاغات من قبل الجمهور عن مخالفين، أوضحت إدارة البلدية أن مركز الاتصال الخاص بها يعمل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة لاستقبال طلبات وملاحظات وبلاغات الجمهور والتعامل الفوري معها، وسيكثف المركز عمله خلال العيد للتعامل مع ما يرد له من مكالمات، وذلك على الرقم 993.