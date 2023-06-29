سلطان النيادي يكمل 4 أشهر في محطة الفضاء الدولية

آمنة الكتبي (دبي)

أكمل سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، 4 أشهر في محطة الفضاء الدولية، حيث من المقرر أن يعود إلى الأرض في أواخر أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من مهمة استمرت قرابة ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وسيقضي النيادي 4 آلاف ساعة عمل على متن محطة الفضاء الدولية، لتنفيذ سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة التي تهدف إلى التوصل لنتائج علمية مهمة، وتعد الأطول لرائد فضاء عربي.

وأحرز النيادي وأعضاء طاقم البعثة 69، تقدماً كبيراً في البحوث المتعلقة بالجاذبية الصغرى على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وتضمنت هذه الجهود مجموعة من التحقيقات العلمية الرائدة، بما في ذلك دراسة نظام القلب والأوعية الدموية، وبيولوجيا النبات، وعلوم المواد، وعلوم السوائل، وتحليل النوم، إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.

وأجرى النيادي تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2، على متن محطة الفضاء الدولية، داخل مختبر وحدة «كيبو» اليابانية، وهي التجربة التي تم إرسالها إلى المحطة الدولية على متن مركبة دراجون إكس-28، وتركز التجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة على جزيء البروتين GIRK2، ويؤثر هذا الجزيء في معدل ضربات القلب، كما أن له صلات بالعديد من الحالات الصحية الخطرة، مثل الصرع، والإدمان. وتهدف تجربة تطوير بلورات عالية الجودة لـGIRK2 إلى تعزيز فهمنا لهيكلها الخاص. وستسهم تجربة PCG2 في تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، ما يسهل إنتاجها على الأرض وفي الفضاء، ويقصّر مدة إنتاج أدوية جديدة. وقام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بدور محوري في هذه التجربة، من خلال تثبيت عينات PCG في المعدات التجريبية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مختبر وحدة «كيبو»، وهو إجراء يتطلب قدراً كبيراً من الدقة والمهارة التقنية لضمان صلاحية العينات طوال فترة التجربة. وبعد مرور شهر من وجودها على متن محطة الفضاء الدولية، ستنتقل التجربة إلى المرحلة التالية، حيث ستتم إعادة العينة إلى الأرض لجمع بيانات الأشعة السينية في اليابان، ومن ثم ستقدّم هذه البيانات لفريق البحث الإماراتي لإجراء مزيد من التحليلات الإضافية.

لقاء من الفضاء

يجري سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي خلال الفترة المتبقية من مهمته «طموح زايد2»، 7 اتصالات لاسلكية، وذلك ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء»، حيث يتفاعل خلالها مع جمهوره من خلال التواصل المباشر معهم واستقبال أسئلتهم والإجابة عنها، فيما ينظم الاتصال، مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي، ومؤسسة الإمارات للآداب.