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الإمارات

الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على سماح بلادها لمتطرفين بإحراق نسخة من القرآن

شعار وزارة الخارجية
29 يونيو 2023 18:25

استدعت وزارة الخارجية، ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد لدى دولة الإمارات، وأبلغتها احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤوليتها الدولية، وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد، مشددة على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن.
كما عبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوّغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.
وسلمت عائشة بنت سويدان السويدي، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، مذكرة الاحتجاج إلى السفيرة.
وشددت المذكرة على رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.
وأكدت مذكرة الاستدعاء أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات، والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

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المصدر: وام
الإمارات
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استدعاء سفير
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