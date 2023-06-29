رئيس الدولة يتبادل تهاني العيد مع الرئيس التركي ورئيس وزراء الكويت

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال اتصالين هاتفيين الليلة الماضية، مع فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب الرئيس التركي ورئيس وزراء الكويت عن خالص تمنياتهما لصاحب السمو رئيس الدولة، بهذه المناسبة المباركة، بدوام الصحة والسعادة. ودعا الجميع المولى عز وجل أن يعيدها على شعوبهم بالخير واليمن والبركات، وينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية ودولها والبشرية جمعاء بالاستقرار والسلام والازدهار.