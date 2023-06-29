الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر على الجبال.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وتكون شمالية غربية - جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والمد الثاني عند الساعة 22:29 والجزر الأول عند الساعة 15:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:19.

بحر عُمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 13:00 والجزر الثاني عند الساعة 01:28.