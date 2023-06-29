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حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
29 يونيو 2023 16:20

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام للسلام على سموه بهذه المناسبة المباركة.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
عيد الأضحى
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