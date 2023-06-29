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"الهلال الأحمر" يوزع أضاحي العيد في 4 محافظات سورية ضمن عملية "الفارس الشهم 2"

"الهلال الأحمر" يوزع أضاحي العيد في 4 محافظات سورية ضمن عملية "الفارس الشهم 2"
29 يونيو 2023 16:17

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع 2000 أضحية ضمن مبادرة "الأضاحي" بمناسبة عيد الأضحى المبارك استفاد منها 100 ألف سوري من الأسر المتضررة من الزلزال والمتعففة في 4 محافظات سورية هي اللاذقية، حلب، حماة وحمص.
تأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتعاون مع " الهلال الأحمر العربي السوري" سعياً لإدخال البهجة والسرور على قلوب هذه الأسر خلال أيام العيد المباركة في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة، بعد زلزال 6 فبراير الماضي والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة.
وقال محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، إنه جاري توزيع 500 أضحية في محافظة حلب، و500 في اللاذقية، و500 في حمص، إضافة إلى 500 أضحية في حماة ليبلغ عدد المستفيدين 100 ألف شخص بالمحافظات السورية الأربع.
وأضاف :" حرصت الهيئة على تنفيذ مبادرة "الأضاحي" وفق أفضل المعايير والمستويات وأجودها، وبتنظيم دقيق يحقق الفائدة المرجوة منه والعدالة و الاحترام للمستفيدين ".
وأعربت الأسر المستحقة عن بالغ تقديرها واعتزازها لدولة الإمارات، لما تقدمه من مبادرات ومشاريع خيرية مستمرة في سوريا، وبما يعكس عمق العلاقة وتميزها بين البلدين الشقيقين.
جدير بالذكر أن "عملية الفارس الشهم 2 " تعد إحدى أهم صور دعم دولة الإمارات للشعب السوري بتوجيهات القيادة الرشيدة و تم خلالها تسيير 186 طائرة وأربع سفن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

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"الهلال" يحتفل بعيد الأضحى مع الأطفال الأيتام ومصابي السرطان في اللاذقية ضمن "الفارس الشهم 2"
المصدر: وام
عملية الفارس الشهم 2
الهلال الأحمر الإماراتي
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