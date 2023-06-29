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حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة

حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
29 يونيو 2023 14:17

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة. حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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حضر الاستقبالات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
الإمارات
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