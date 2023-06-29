حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان وفد شرطة عجمان للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صباح اليوم، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والعافية، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ‏

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات، من القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، وكبار الضباط وصف الضباط ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان. حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.