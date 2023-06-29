الجمعة 30 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك
29 يونيو 2023 14:10

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، ومن المسؤولين، ووفود الجاليات الأجنبية. وأعرب المهنئون عن خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الأمن والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.

أخبار ذات صلة
أنور قرقاش: تنسيق المواقف الجماعية يبقى الخيار الأفضل لتبني آليات فعالة لحماية قيمنا ومعتقداتنا
"الهلال" يحتفل بعيد الأضحى مع الأطفال الأيتام ومصابي السرطان في اللاذقية ضمن "الفارس الشهم 2"

حضر الاستقبال كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
احتجاجات في العراق ضد حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
عربي ودولي
السويد تعلّق على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
اليوم 20:14
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
اليوم 20:45
جندي أوكراني يراقب إطلاق قذائف
عربي ودولي
أوكرانيا تحدد أسباب تأخر هجومها المضاد المرتقب
اليوم 20:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©