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اختتام فعاليات مسابقة دار المعرفة للقرآن الكريم والحديث الشريف

طفلة مشاركة في المسابقة (من المصدر)
29 يونيو 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات تكريم النسخة الثالثة من مسابقة دار المعرفة للقرآن الكريم بدبي للعام 2023، بمشاركة فاعلة من أكثر من خمس وثلاثين مدرسة خاصة وحكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة ما يزيد على ثلاثمائة وخمسة عشر طالباً وطالبة.
جرى حفل التكريم على مسرح مدرسة دار المعرفة بمقرها في الخوانيج بدبي، بحضور مديرة المدرسة نيرة حمدي، ورئيسة القسم الثانوي السيدة إيناس الدرباشي، ومنسقي المسابقة برعاية كريمة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم.
وحضر حفل التكريم ممثلون عن أكثر من خمس وعشرين مدرسة، شمل الطلبة المكرمين وأولياء أمورهم وعائلاتهم ومشرفي أقسام التربية الإسلامية، لتسلم شهادات وجوائز ودروع التميز في مجالات هذه المسابقة المباركة. وتُشْرف مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه في دبي على تحكيم فعاليات مسابقة دار المعرفة للقرآن الكريم في كل عام، بحضور ثلة من المحكمين والمحكمات الأكفاء.
في كلمتها، رحبت نيرة حمدي، مديرة مدرسة دار المعرفة، بالحضور والمشاركين، وأثنت على الجهود المبذولة من قبل فريق العمل، وقدمت الشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على رعايتها لثقافة الإسلام، ودور الجهات الحكومية في تشجيع الأنشطة المدرسية.
من جانبه، قال الدكتور صالح مصطفى، منسق المسابقة: «من يُمْنِ هذا الحفل الكريم أنّه جاء في شهر ذي الحجة من العام الهجري 1444هـ، وفي أيام هي أحب الأيام إلى الله عز وجل، والعمل الصالح فيها خير من أي عمل في سائر أيام السنة كما جاءت بذلك الأحاديث الشريفة، وتميزت المسابقة بحضور لافت، وتنافس إيجابي».

 

دبي
القرآن الكريم
الإمارات
دار المعرفة
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