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قائد شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

قائد شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك
29 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (وام)

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تقدم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وهنأ معاليه بهذه المناسبة أيضاً منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، داعياً المولى عز وجل أن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، وتحقيق مزيد من الإنجازات الريادية في إطار مسيرة الخير والعطاء في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.
وتقدم اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وهنأ بالمناسبة نفسها جميع المواطنين والمقيمين، ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، داعياً المولى عز وجل أن يُديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، والريادة والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.

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