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منصور بن زايد: الأمن والأمان والخير والازدهار لبلدان وشعوب العالم

منصور بن زايد: الأمن والأمان والخير والازدهار لبلدان وشعوب العالم
29 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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 هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأبناء الإمارات وجميع شعوب العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعم الأمن والأمان والخير والازدهار بلدان وشعوب العالم كافة.
 وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتوجه بخالص التهاني إلى مقام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى أبناء وطننا الغالي وجميع شعوب العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين الله أن يعم الأمن والأمان والخير والازدهار بلدان وشعوب العالم كافة.. وكل عام وأنتم بخير».

منصور بن زايد
الإمارات
عيد الأضحى
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