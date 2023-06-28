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حمدان بن محمد يؤدي صلاة عيد الأضحى

حمدان بن محمد خلال الصلاة بحضور مكتوم بن محمد والشيوخ (وام)
29 يونيو 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد زعبيل الكبير بدبي، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجمع من المصلين.
واستمع سمو ولي عهد دبي والمصلون إلى خطبة عيد الأضحى التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وجاء عنوانها «عِيدُنا تماسُكٌ أُسرِيٌّ»، وتناول فيها المبادئ الإيمانية والقيمة الأخلاقية المُستلهَمة من سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام، والتي عاش عليها حياته وربّى عليها أبناءه من طاعة الله عزّ وجلّ، بما ينفعهم ويمكنهم من بناء مستقبلهم، كما أبرزت الخِطبَة حرص نبي الله إبراهيم على استدامة أثره في ذريته، إذ أكرمه الله تعالى بأبناء وعائلة جعلها أسوة للبشرية وقدوة للإنسانية، إذ قال تعالى: «وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ».
وتناولت الخِطبَة قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه سيدنا إسماعيل، عليهما السلام، بما فيها من دروس وعِبَر عن مكانة الأب وأهميته في الأسرة.

حمدان بن محمد
عيد الأضحى
دبي
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