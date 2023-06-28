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قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على سير العمل وكفاءة الإجراءات

فارس المزروعي لدى تفقد غرفة العمليات (الصور من المصدر)
29 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)
هنأ معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات، المناوبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين بعيد الأضحى المبارك، متمنين لهم التوفيق في مهام عملهم.
واجتمع معاليه مع الضباط المناوبين في مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية، بحضور العميد عثمان حاجي الخوري، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد ناصر سعيد المسكري، مدير إدارة العمليات.

وقدم اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع المهام الخاصة، التهاني والتبريكات بمناسبة العيد خلال زيارته للمناوبين في قطاع المهام الخاصة، وتفقد سير العمل، وثمَّن جهودهم الكبيرة في العمل، وحثهم على مواصلة جهود التحسين والتطوير، بما يعزز المكانة الريادية العالمية المتميزة التي حققتها شرطة أبوظبي في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

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وهنأ اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، المناوبين في مركز شرطة فلج هزاع ومركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات» في مديرية شرطة العين، بمناسبة العيد، وتفقد سير العمل بحضور العميد جمعة سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة العين، والعميد حمد خلفان الشين، نائب المدير لشؤون مراكز الشرطة، والعقيد فاضل غدير الشامسي، مدير مركز شرطة فلج هزاع.

 وزار اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، إدارة مرور الظفرة التابعة لمديرية المرور والدوريات، وهنأ المناوبين في مركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات» بالظفرة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتفقد سير العمل بحضور العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة.

 

شرطة أبوظبي
فارس خلف المزروعي
عيد الأضحى
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