8 متطلبات غذائية لقضاء عيد صحي آمن

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن فرحة العيد الأضحى تكتمل بالمحافظة على سلامة وصحة المجتمع، مشيرة إلى أن قضاء عيد صحي يبدأ من اتباع نظامي غذائي سليم، حيث يساعد الغذاء المناسب والصحيح على تجنب الأمراض أو حدوث أي مضاعفات في حالة الإصابة بأي نوع من الأمراض، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وحددت المؤسسة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، 8 متطلبات صحية وغذائية يجب الأخذ بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أبرزها الابتعاد عن الإفراط في تناول الحلويات واللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة، وأيضاً تفادي الإفراط في تناول الأكلات الغنية بالدهون.

كما تتضمن وجوب الإكثار من شرب المياه، وتجنب تناول الوجبات السريعة والجاهزة، والمشروبات الغازية.

ونبهت إلى أنه قد ينتج عن التهاون في النظام الغذائي للمرضى العديد من المضاعفات والأضرار الصحية، خاصة للأمراض التي تتأثر بشكل كبير بالغذاء، مثل أمراض السكري وضغط الدم.

وتفصيلاً، ذكرت المؤسسة أن الإجراءات الصحية التي تساعد على قضاء عيد صحي آمن، تتضمن الحرص على تناول كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف، وأيضاً تناول وجبة فطور خفيفة في وقت باكر من الصباح.

وقالت: «يجب التقليل من حجم الوجبة وكمية الأكل، وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة مثل المقالي، الاعتدال في تناول اللحوم أو استبدال بعض الوجبات بخيارات صحية أخرى مثل السلطات والخضراوات، بالإضافة إلى التقليل من تناول حلويات العيد أو استبدالها بالفواكه الطازجة والمكسرات».

وحول الآثار الصحية الناتجة عن الإكثار من أكل اللحوم والحلويات خلال فترة عيد الأضحى، أجابت المؤسسة:

إن «تناول كميات كبيرة من اللحوم والحلويات خلال فترة عيد الأضحى قد يؤدي إلى عدة آثار صحية سلبية مثل: اضطرابات الهضم، فتناول كميات كبيرة من اللحوم الدهنية والحلويات الغنية بالسكر يمكن أن يسبب اضطرابات في الهضم مثل الانتفاخ والغازات والإمساك».

ونبهت إلى أنه قد يحدث نقص في تناول المكونات الغذائية الأخرى المهمة مثل الألياف، والفيتامينات، وذلك عند التركيز على تناول اللحوم والحلويات فقط، لافتة إلى أنه قد يؤدي تناول اللحوم الدهنية إلى رفع مستويات الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تناول الحلويات الغنية بالسكر إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم.

كمية كافية من السوائل

دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى تناول كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف، فقد تحتاج بعض الحالات المزمنة إلى اتباع قيود في استهلاك السوائل، لذلك فإنه من المهم استشارة الطبيب، وذلك لتحديد الكمية الأمثل للسوائل بناءً على الحالة الصحية.

ونصحت بتقليل مستويات الإجهاد النفسي والجسدي خلال فترة العيد وذلك عن طريق تخصيص وقت للراحة والاسترخاء وممارسة التمارين البسيطة مثل المشي وتمارين الإطالة، مشددة على أهمية الحرص على اختيار الأطعمة الصحية التي تتضمن الفواكه والخضراوات الطازجة في الوجبات وتجنب الأطعمة المصنعة. ونبهت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات واستبدالها بخيارات صحية مثل الفواكه المجففة أو المكسرات، خاصة للأشخاص الذين يعانون مرض السكري، لافتة إلى مراقبة مستويات السكر والضغط في الدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود تغيرات غير طبيعية. وأكدت المؤسسة، استشارة الطبيب المختص واتباع توجيهاته بشأن النظام الغذائي والأدوية اللازمة خلال فترة العيد بما يتناسب مع الحالة الصحية للفرد، موضحة أن الامتناع عن تناول أطعمة معينة أو اتباع نصائح خاصة يعتمد بشكل كبير على الحالة الصحية الفردية وتوصيات الطبيب. لذا، ينصح باستشارة الطبيب الخاص للحصول على التوجيهات المخصصة للحالة.