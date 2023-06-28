مسالخ أبوظبي تستقبل المضحين في أول أيام العيد المبارك

هالة الخياط (أبوظبي)

توافد المضحون خلال ساعات الصباح الأولى من يوم أمس إلى المسالخ التي خصصتها بلدية مدينة أبوظبي لاستقبال الجمهور، وذلك بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط توقعات باستمرار توجه الجمهور إلى المسالخ خلال يومي الخميس والجمعة.

فيما اتجه بعضهم إلى التطبيقات الذكية للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، حيث وضعت البلدية خيارين أمام الجمهور للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، منها التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، من خلال تطبيقات: (ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات، حلال، حلال مزارعنا)، أو من خلال زيارة مسالخ (الوثبة، بني ياس، الشهامة).

ورفعت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية المسالخ التابعة لها لاستقبال نحو 37 ألف أضحية وذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وعملت على زيادة أعداد القصابين والعمال وطواقم الصيانة، وكذلك زيادة أعداد مسؤولي تسلم الذبائح وتسليم اللحوم في كل مسلخ، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لتقديم خدماتها بكل سهولة ويسر.

وجهزت البلدية الساحات الخارجية للمسالخ بخيام مكيفة وممرات مظللة تتوافر بها مياه الشرب المبردة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجمهور الكريم، حيث يصادف عيد الأضحى المبارك نهاية شهر يونيو مع بداية فصل الصيف، كما تولي اهتماماً خاصاً لمرتادي المسالخ من أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وبدأت خدمات المسالخ من الساعة 6:00 صباحاً وتستمر حتى 7:30 مساءً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات الذكية، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور الكريم، في حين تم تخصيص مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً.

ويبلغ عدد القصابين في مسلخ بني ياس 150 قصاباً لتجهيز نحو 13000 أضحية وذبيحة، و50 قصاباً في مسلخ أبوظبي الآلي لتجهيز نحو 10000 أضحية وذبيحة، و50 قصاباً في مسلخ الشهامة الآلي لتجهيز نحو 7000 أضحية وذبيحة، و45 قصاباً في مسلخ الوثبة الآلي لتجهيز نحو 7000 أضحية وذبيحة.

كما تم توفير كادر طبي بيطري متخصص في كل مسلخ، لفحص الحيوانات المعدة للذبح قبل ذبحها، ثم فحص اللحوم بعد عمليات الذبح للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك لضمان إنتاج لحوم صحية خالية من أي مسببات مرضية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأتاحت البلدية للجمهور طلب الذبائح بكل سهولة ويسر عبر العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، والتي يمكن من خلالها اختيار أنواع الذبائح والأصناف والأوزان وطرق التقطيع والمكان الذي يتم توصيلها إليه، حيث تضم قائمة الأغنام المتوافرة بالتطبيقات جميع أنواع الذبائح الموجودة في الأسواق المحلية مثل: المحلي، والكشميري، والصومالي، والأردني، والأسترالي، وغيرها.

تحذير

أهابت بلدية مدينة أبوظبي بالجمهور الكريم تجنب القيام بعمليات الذبح خارج المسالخ المعتمدة، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، كما تقوم الفرق التابعة لإدارة التفتيش في المراكز الفرعية للبلدية باستقبال البلاغات ومتابعتها وتطبيق الغرامات على المخالفين.