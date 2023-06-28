في أول أيام العيد.. فعاليات ترفيهية متنوعة في دبي تستقطب الزوار

آمنة الكتبي (دبي)

استقبلت المراكز التجارية في إمارة دبي، منذ ساعات الصباح الأولى في أول أيام عيد الأضحى المبارك السعيد، آلاف الزوار من العائلات، كما استقبلت 191 حديقة عامة منها «5 كبرى، وحدائق بحيرات وسكنية» الزوار الباحثين عن قضاء أوقات سعيدة بصحبة العائلة والأصدقاء، إذ فاضت عليهم بمساحتها التي تصل إلى أكثر من ثمانية ملايين متر مربع للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.

وتضم إمارة دبي مجموعة من الحدائق المفتوحة المناسبة لتجمعات الأهل والأصدقاء في الهواء الطلق، والتي يحمل كل منها طابعاً مختلفاً يجمع بين الأنشطة الترفيهية، والاسترخاء، وممارسة الرياضة، وغيرها، كما يتميز بعضها برسوم دخول مخفضة.

وتتميز حديقة الممزر بإطلالة جذابة على الخليج العربي، حيث توفر مناطق للجلوس وملاعب رياضية، بالإضافة إلى مناطق استئجار وركوب الدراجات في مسارات مخصصة، وتتوافر في حديقة الممزر حمامات سباحة وكبائن للاستئجار اليومي، أما حديقة المشرف، فشهدت إقبالاً من العائلات، حيث فتحت الحدائق أبوابها لاستقبال العائلات والأفراد منذ الساعة الثامنة صباحاً.

وقامت بلدية دبي بتعزيز استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، وذلك في جميع قطاعات العمل والمرافق التابعة لها بهدف ضمان تقديم خدمات البلدية لأفراد المجتمع كافة على أكمل وجه، من خلال إعداد الخطط واتباع الاستراتيجيات الفعالة في مختلف القطاعات وتم تحديد ساعات العمل في الحدائق الكبرى التابعة لبلدية دبي خلال أيام العيد، والتي تشمل الصفا، وزعبيل، والممزر، ومشرف الوطنية، والخور، حيث ستمتد ساعات العمل في تلك الحدائق خلال أيام العيد من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً، وتشمل ساعات العمل خلال العيد في برواز دبي من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، في حين تمتد ساعات العمل في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً إلى 8 مساءً، وتبدأ ساعات العمل في الحديقة القرآنية خلال أيام عيد الأضحى من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً.

حدائق واستعراضات

علنت بلدية دبي استعدادات الحدائق والمرافق العامة ومواعيد العمل فيها وتنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة خلال عيد الأضحى المبارك، بهدف تنشيط الحدائق والمرافق العامة خلال فترة العيد وقضاء الأسر والأصدقاء أوقاتاً أكثر بها، وزيادة أعداد الزوار من خلال التنويع في الفعاليات والعروض.

وبحسب بلدية دبي، تفتح حدائق البحيرات وحدائق الأحياء السكنية من 8 صباحاً لغاية منتصف الليل، فيما تبدأ حدائق مشرف الوطنية والممزر والصفا والخور وزعبيل باستقبال الزوار من الساعة 8 صباحاً إلى 11 ليلاً، كما ويستقبل مضمار الدراجات الجبلية، ومضمار المشي الجبلي في حديقة مشرف الوطنية الزوار من شروق الشمس إلى قبل ساعة من موعد الغروب.

ويستقبل برواز دبي الزوار من الساعة 9 صباحاً لغاية 9 مساءً، وسيتم تنظيم عروض استعراضية من الرابعة إلى السابعة مساءً بينما تستقبل حديقة الطفل الزوار من 9 صباحاً إلى 8 مساءً، وتبدأ الأنشطة والفعاليات، وتتضمن ورشاً وبرامج وعروضاً استعراضية، من الساعة 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن الرابعة إلى السابعة مساءً، أما الحديقة القرآنية فتستقبل الزوار من الساعة 8 صباحاً لغاية 10 مساءً، ويستقبل كهف المعجزات والبيت الزجاجي الزوار من 9 صباحاً إلى 9 مساءً.