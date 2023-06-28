خيارات تنقل ذكية ومتعددة في جزيرتي ياس والسعديات

هالة الخياط (أبوظبي)

توفر إمارة أبوظبي خيارات تنقل متعددة تتيح للسياح والسكان فرصة الوصول إلى الوجهات السياحية بسهولة ويسر بالاعتماد على التطبيقات الذكية بطلب هذه الوسائل. وشهد عام 2022 إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات، والذي يتضمن حتى الآن أسطولاً من (17) مركبة ذاتية القيادة تعمل تحت العلامة التجارية «TXAI» ضمن شبكة مسارات تتوزع على (9) مواقع متنوعة في جزيرة ياس بأبوظبي، هي الاتحاد أرينا، شاطئ ياس، مرسى ياس، ياس بلازا، عالم فيراري، ياس ووتروورلد، عالم وارنر براذرز أبوظبي، ياس مول، وإيكيا أبوظبي - جزيرة ياس.

فيما يتضمن مسار مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة السعديات عدداً من المحطات، هي: ممشى السعديات، المنارات، جامعة نيويورك أبوظبي، فندق سانت ريجيس، شاطئ السعديات، مدرسة ثيودور مونود الثانوية الفرنسية الدولية، جميرا، مساكن شاطئ السعديات، ومتحف اللوفر - أبوظبي، ويبلغ طول المسار 47.5 كم.

وإلى جانب مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وفر مركز النقل المتكامل خدمة الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini-Robobus) عدد (6)، وتشغيل (15) محطة للشحن بجزيرتي ياس والسعديات.

كما تم تشغيل نظام النقل الجماعي (ART)، في جزيرة ياس، وهو نظام نقل سريع يعمل من دون سكك حديدية للنقل الجماعي. ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق الذكي «TXAI» لحجز وتتبع الخدمات الخاصة بالمركبات. والمتاح على متجر «جوجل بلاي» ومتجر «آبل ستور».

وقد بلغ عدد رحلات مركبات الأجرة ذاتية القيادة 2.130 رحلة خلال العام الماضي قطعت 86.100 كم، وبلغ عدد المسجلين في TXAI» 5.512» متعاملاً.

وتأتي هذه الخدمة ضمن السعي المشترك لتقديم خدمات نوعية لأفراد المجتمع، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، حيث يدعم هذا التحول نحو النقل الذكي استراتيجية دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل لاستخدام المركبات ذاتية القيادة ضمن منظومة نقل متكاملة، صديقة للبيئة ومستدامة تثري تجربة الأفراد، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة وروادها.

وأكد مركز النقل المتكامل أن استخدام هاتين الوسيلتين للآن يعتبر مجانياً، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع في جزيرة ياس حققت نجاحاً كبيراً، وهو ما دفع باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، حيث تمت زيادة حجم الأسطول الذكي إلى 17 مركبة وحافلة ذاتية القيادة، وتطبيق نظام النقل السريع التلقائي (ART)، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي للمناطق التشغيلية.

وبشأن التوسع في استخدامها، أكد المركز في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن هناك خططاً للتوسع في الخدمة إلى مناطق جديدة بالإمارة، بعد الإقبال الكبير من المتعاملين عليها في جزيرتي ياس والسعديات.

وإضافة إلى المركبات ذاتية القيادة، أضاف مركز النقل المتكامل خدمة النقل السريع بالحافلات «أبوظبي إكسبرس»، كما وسع نطاق عمل خدمة «حافلة عند الطلب» لتشمل جزيرتي السعديات وياس، حيث تتيح هذه الخدمة للقاطنين هناك والزائرين والسياح فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية والمرافق الخدمية والسياحية والترفيهية داخل الجزيرتين، والتي تشمل الفنادق والشواطئ والمنتجعات والمطاعم الشهيرة، إضافة إلى المؤسسات التجارية والتعليمية والمعالم التراثية والثقافية والفنية، وأبرزها متحف اللوفر أبوظبي، فيما تجذب جزيرة السعديات ومعالمها الشهيرة السياح من جميع أنحاء العالم.

النقل المستدام

وتتوافر خدمتا «أبوظبي إكسبرس» وحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك»، خلال عيد الأضحى، من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال عطلة العيد.

ووفر المركز خدمة نقل جديدة بالحافلات العامة تتيح مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية بنقل دراجاتهم معهم في الحافلات؛ وذلك بهدف تعزيز ثقافة النقل المستدام باستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم عبر شبكة النقل بالحافلات العامة، وإكمال الميل الأخير من الرحلة إلى وجهتهم المقصودة على مسارات تتناسب مع احتياجات القاطنين والزوار، وتربط بين مراكز المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي والرياضي والترفيهي.

وأشار المركز إلى أن خطة التنقل الذكي في إمارة أبوظبي تهدف إلى تطوير قطاع نقل فعال ومستدام، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع، من خلال رفع كفاءة منظومة النقل، ودعم عملية التحول إلى وسائل نقل ذاتية القيادة ذكية، صديقة للبيئة ومستدامة، تسهم في تقليل تكلفة التنقل، وترتقي بجودة المعيشة في إمارة أبوظبي، وتعزز مكانتها العالمية كإحدى أفضل الوجهات للحياة والعمل والاستثمار.

كما تدعم خطة التنقل الذكي الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة بشأن التنمية المستدامة، من خلال خفض انبعاثات الكربون، تماشياً مع اتفاقية باريس للمناخ، والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.