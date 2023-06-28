5 مواليد في أول أيام عيد الأضحى المبارك بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إحدى شركات M42، ثلاثة مواليد جدد في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك، وبلغ عدد الذكور مولودين في حين كان عدد الإناث مولودة واحدة.

وقال عمر النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «أبهجَنا استقبال ثلاثة مواليد جدد في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك. ويعزز هذا الحدث الجميل من التزامنا بتوفير رعاية استثنائية ودعم هؤلاء الأطفال الصغار وتلبية احتياجات أسرهم. ونفخر بتحقيق إنجاز الوصول إلى إجمالي ولادات بلغت 33616 مولوداً منذ أول ولادة في المستشفى عام 2015، ونتطلع قدماً للاستمرار بتقديم أفضل العلاجات والخدمات لجميع الرُضَّع وأسرهم في المستشفى».

وأضاف: «بلغ عدد الذكور 17478 مولوداً من إجمالي المواليد و16138 أنثى، في حين كان 18797 منهم من المواطنين ومنهم 9784 من الذكور و9013 من الإناث. ويواصل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال التزامه بتقديم أرقى معايير الرعاية عبر فريق عمل متمرس من أطباء التوليد وأطباء الأطفال وحديثي الولادة والقابلات والممرضات».

وكانت أسرة الزعابي الإماراتية أول من استقبلت مولودها في عيد الأضحى المبارك. ففي تمام الساعة 12:12 منتصف الليل، ولد الطفل بصحة جيدة بوزن 3.04 كيلوجرام. وأطلق عليه والداه اسم عبدلله، حيث نثر البهجة والسرور، وقال والد الطفل: «نحمد الله على أن وهبنا هذه الهدية الجميلة في أول أيام العيد المبارك. وإننا نثمن تفاني فريق الرعاية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على الرعاية الفائقة التي قدمها لزوجتي وطفلي».

وكانت ثاني مواليد الأضحى المبارك طفلة من دولة الإمارات، ولدت في الثالثة فجراً ووزنها 2.87 كيلوجرام. لتكون أصغر فرد مرتقب لعائلتها. واستقبلت عائلة الهنائي الإماراتية مولودها الجديد صباح يوم العيد في تمام الساعة 6:21 صباحاً، ولد الطفل حامد بوزن 3.49 كيلوجرام. وقال الوالد: «اليوم نحتفل بعيد الأضحى وفرحتنا مضاعفة بقدوم مولودنا الجديد، نحمد الله على ولادته بصحة جيدة. ونتمنى للجميع عيداً مباركاً مليء بالسعادة والسرور».

واحتفاءً بهذه المناسبة المميزة، وزع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أول أيام عيد الأضحى المبارك الزهور والشوكولاتة على جميع المرضى والأطفال الموجودين في المستشفى.

واستقبل مستشفى برجيل ومستشفى ميديور في أبوظبي التابعان لـ«برجيل القابضة»، مولودتين في عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 12 صباحاً من ليل يوم الأربعاء.

وولدت الطفلة ليديا، لزوجين مصريين، محمد عبدالعال وشيماء إبراهيم سليمة، عند منتصف الليل، والطفلة ليديا هي الطفل الثاني في أسرتها، وبلغ وزنها عند الولادة 2.590 جرام.