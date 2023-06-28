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«عيدنا فرحة» على طرق أبوظبي

«عيدنا فرحة» على طرق أبوظبي
29 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت دورية السعادة في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع، مبادرة لإسعاد السائقين، مبادرة «عيدنا فرحة»، في مختلف الطرقات في أبوظبي والعين، بتقديم هدايا لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة مع شركة أدنوك للتوزيع في تنفيذ المبادرات الإيجابية التي تسهم في إسعاد المجتمع بمختلف المناسبات، وتحفيز السائقين على السلوكيات المرورية الإيجابية، والتي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات، وتشجيعهم على القيادة الآمنة في الطرق، خصوصاً خلال عطلة العيد السعيد.
من جانبه، أكد المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن هذه المبادرة تؤكد حرص الشركة على ترسيخ شراكتها المجتمعية مع شرطة أبوظبي لإسعاد السائقين الملتزمين مرورياً تحفيزاً لهم على السلوكيات المرورية الإيجابية، والتي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات، ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين.
وتضمنت المبادرة توزيع محفظة «أدنوك بلس» لتعبئة الوقود، مقدمة من شركة أدنوك للتوزيع، وباقات ورد من قبل دورية السعادة للسائقين الملتزمين لنشر السعادة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ولفت الرائد ناصر صالح بن بدوه الدرمكي، رئيس فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات، إلى حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات التي تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وترسيخ قيم السعادة وجودة الحياة، باعتبار السعادة أسلوب حياة في مجتمعنا، حتى أصبحت في دولة الإمارات مثالاً عالمياً يحتذى به في نشر مفهوم السعادة.

شرطة أبوظبي
عيد الأضحى
دورية السعادة
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