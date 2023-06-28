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الإمارات

حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك

حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك
29 يونيو 2023 00:01

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

  • حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك
    حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك

 

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فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

  • حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك
    حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك

 

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
عيد الأضحى
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