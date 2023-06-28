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الإمارات

الإمارات تجارب ملهمة في أول أيام «الأضحى»

الإمارات تجارب ملهمة في أول أيام «الأضحى»
29 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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في أجواء آمنة مفعمة بالخشوع، أدت جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء الدولة، وتبادلوا عقب الصلاة التهاني بالمناسبة الروحانية الفريدة التي ينتظرها المسلمون من العام إلى العام. واحتفلت الإمارات بعيد الأضحى المبارك عبر باقة من الفعاليات الاستثنائية، والتجارب الترفيهية والثقافية المُلهمة في مختلف الوجهات الترفيهية والسياحية والثقافية،  واستقبلت وجهات العاصمة العائلات والأصدقاء، ببرامج معدة حصرياً للعيد، بينها فقرات فنية وعروض شعبية، وورش لرسم الحناء، ومهرجانات للبالونات، وتصدرت فعاليات كورنيش أبوظبي ومنطقة كاسر الأمواج المشهد الاحتفالي.. ورسمت االبسمة على وجوه الصغار والكبار.. فيما انطلق عشاق المغامرة الى جزيرة ياس، واستمتعوا بوصلات من الحماسة والإثارة وهم يتنقلون بين ألعاب تحبس الأنفاس في فيراري أبوظبي، فيما استقبلت جزر السعديات والريم والحديريات ضيوفها ببرامج خاصة تراوحت بين عروض موسيقية، وفقرات تراثية مرتبطة بالعيد، وفعاليات مخصصة للاطفال، وطيف واسع من تجارب الطعام من مختلف مطاعم العالم.

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