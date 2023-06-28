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حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
28 يونيو 2023 21:49

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الأربعاء بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بقصر البديع.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة ، من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد.

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  • حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
    حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

 

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركة.

  • حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
    حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

 

حضر الاستقبالات كل من الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ سعود بن محمد بن سعود الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين.

المصدر: رويترز
عيد الأضحى
سلطان القاسمي
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