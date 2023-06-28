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حمد الشرقي يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة

حمد الشرقي يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
28 يونيو 2023 21:46

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر سموه بالرميلة.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

  • حمد الشرقي يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
    حمد الشرقي يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة

 

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وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

  • حمد الشرقي يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
    حمد الشرقي يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة

 

 

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات سعادة الدكتور أحمد الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
عيد الأضحى
حمد الشرقي
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