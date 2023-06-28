حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين من الشيوخ والمواطنين والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه مساء اليوم بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعا من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالإمارة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين وكبار الضباط العاملين بشرطة أم القيوين وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين وضباط إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الذين قدموا التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك .

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين .. داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين والمسؤولين.