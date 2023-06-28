الخميس 29 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
28 يونيو 2023 17:15

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً خاصة مع السحب.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. و الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:04 والمد الثاني عند الساعة 21:45 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:29.
وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 07:54 والجزر الأول عند الساعة 11:42 والجزر الثاني عند الساعة 48:00.

أخبار ذات صلة
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
الإمارات تدعو لإشراك الشباب في العمل المناخي
المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
الإمارات
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
اليوم 12:53
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
دنيا
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
اليوم 12:18
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
عربي ودولي
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©