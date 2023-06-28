الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً خاصة مع السحب.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. و الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:04 والمد الثاني عند الساعة 21:45 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:29.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 07:54 والجزر الأول عند الساعة 11:42 والجزر الثاني عند الساعة 48:00.