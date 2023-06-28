تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وفق تغريدة أوردتها شرطة أبوظبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.