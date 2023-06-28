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تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

شعار شرطة أبوظبي
28 يونيو 2023 14:11

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وفق تغريدة أوردتها شرطة أبوظبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
السائقين
الأحوال الجوية
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