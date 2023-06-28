طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الأضحى في العين

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين.

واستمع سموه إلى خطبة العيد التي أكد خلالها الخطيب على أن الأسرة منبع الفرح والسعادة وهي هبة من الله تعالى غاليه وقيمة عظيمة من حقها أن يحتفي بها في كل مناسبة وعيد.

كما أكد على أن من حق أولادنا علينا أن نقوي صلتهم بربهم ونهذب أخلاقهم وننمي عقولهم ونعزز محبتهم لوطنهم ووفاءهم لقيادتهم بما يعود على مستقبلهم بالرقي والازدهار وعلى أسرهم بالبر والوفاء وعلى وطنهم بالخير والاستقرار وعلى العائلة الإنسانية بالتعايش والإخاء.

بعد ذلك استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في قصر غريبة بمدينة العين جموع المهنئين من المواطنين، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وولي عهده الأمين وعلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها المباركة بالخير واليمن والبركات.