حمدان بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد قصر مزيرعة في ليوا

أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد قصر مزيرعة في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه .. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

وأم المصلين وخطب خطبة العيد عبدالعزيز حسن المرزوقي الذي أشار إلى أن عيد الأضحى المبارك يعود علينا من جديد بالفرح والسرور نؤدي فيه بعد الصلاة مباشرة شعيرة الأضاحي عملا بقول الله تعالى " فصل لربك وانحر" واقتداء بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي نستلهم من سيرته المبادئ الإيمانية والقيم الأخلاقية التي عاش عليها حياته وربى عليها أبناءه فكان عليه السلام حريصا على ترسيخ طاعتهم لربهم وتمسكهم بمبادئهم وقيمهم وكل ما فيه رفعة مكانتهم وبناء مستقبلهم .

وقال " إن سيرة أبينا إبراهيم وقصته مع ابنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام تلهمنا مكانة الأب وأهميته في كل أسرة وبيت، فقد كان عليه السلام يأخذ بيد أبنائه إلى كل خير ويشركهم معه في كل بر ليظل الأب على الدوام القدوة المثلى لأبنائه”. وأضاف " أن الأسرة منبع الفرح والسعادة وهي هبة من الله تعالى غالية وقيمة عظيمة من حقها أن يحتفى بها في كل مناسبة وعيد ومما نستلهمه من سيرة أبينا إبراهيم عليه السلام عنايته بأبنائه وأسرته، فلنعتني بأولادنا ونجتمع معهم في أعيادنا في أجواء تحفها مشاعر المودة والحنان وتغمرها السكينة والاطمئنان فذلك من حق أسرنا علينا ومن حق أولادنا علينا أن نقوي صلتهم بربهم ونهذب أخلاقهم وننمي عقولهم ونعزز محبتهم لوطنهم ووفاءهم لقيادتهم بما يعود على مستقبلهم بالرقي والازدهار وعلى أسرهم بالبر والوفاء وعلى وطنهم بالخير والاستقرار وعلى العائلة الإنسانية بالتعايش والإخاء ولنبادر في هذا اليوم السعيد إلى إدخال البهجة على أسرنا وإسعاد أهلنا وأولادنا ومن حولنا فذلك من تمام فرحنا بعيدنا" .

ودعا الخطيب الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ونائبيه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الاستقرار والتقدم والازدهار.

كما توجه إلى الله تعالى بأن يرحم الشيخ زايد "طيب الله ثراه” والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وأن يدخلهم بفضله فسيح جناته وأن يشمل شهداء الوطن بواسع رحمته وغفرانه وأن يرحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

بعد ذلك استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في قصر مزيرعة في ليوا جموع المهنئين الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

فقد تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والمقيمين الذين أعربوا عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب دولة الإمارات باليمن والخير والبركات.

وأطلق فريق الوحدات المساندة التابعة للقوات المسلحة ثلاث طلقات مدفعية في أرجاء قصر مزيرعة ابتهاجا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.