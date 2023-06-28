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الاقتصادي

الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر مع ترقب خطاب باول

الذهب
28 يونيو 2023 10:38

استقر الذهب اليوم الأربعاء قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما طغت بيانات اقتصادية أميركية قوية على وضع الذهب كملاذ آمن، بينما يترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات أخرى بحثا عن دلائل على رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1915.45 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ 16 مارس آذار عند 1910 دولارات للأوقية. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1924.60 دولار للأوقية.

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الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

وقال مات سمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "البيانات الاقتصادية القوية (في الولايات المتحدة) رفعت الدولار وأعادت الذهب إلى أدنى مستوياته في يونيو الليلة الماضية".

وأشارت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة أيضا إلى 916.83 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1281.48 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
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